Tokat'ta 9 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Orgajnize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, 2 araçla kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, D- 100 karayolundan geçecekleri tes/pit edilen araçlar için tedbir alındı. 2 araçtan biri Erbaa ilçesinde alınırken diğer araç ise Amasya'nın Taşova ilçesinde alındı. Araçlarda yapılan aramada toplam 9 bin 400 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Araçlarda bulunan 2'si İran uyruklu 1'i Türk 3 şüpheli şahıs alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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