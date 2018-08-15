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'ta 9 bin 400 paket ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D-100 kara yolunda durdurulan iki ayrı araçta 9 bin 400 paket ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 20:42 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 20:54
Tokat'ta 9 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Orgajnize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, 2 araçla sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, D- 100 karayolundan geçecekleri tes/pit edilen araçlar için tedbir alındı. 2 araçtan biri Erbaa ilçesinde alınırken diğer araç ise Amasya'nın Taşova ilçesinde alındı. Araçlarda yapılan aramada toplam 9 bin 400 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Araçlarda bulunan 2'si uyruklu 1'i Türk 3 şüpheli şahıs alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Tokat'ta 9 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
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