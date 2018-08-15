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Üzerine kedi atlayınca ağzındaki iğneleri yuttu

'da oyun amaçlı balon patlatmak için dudaklarının arasına 15 dikiş iğnesi alan genç kız, bu esnada üzerine bir kedinin atlaması sonucu iğnelerin tümünü yuttu. Hastaneye kaldırılan genç kızın yuttuğu iğnelerden mide ve ince bağırsağına saplanan 3'ü endoskopi yöntemiyle alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 09:26
Üzerine kedi atlayınca ağzındaki iğneleri yuttu

'da, arkadaşlarıyla oyun amaçlı balon patlatmak için dudaklarının arasına 15 dikiş iğnesi alan 17 yaşındaki genç kızın, bu esnada üzerine bir kedinin atlaması sonucu yuttuğu iğnelerin 3'ü endoskopi yöntemiyle alındı. Elazığ'da yaşayan Hülya Dolanbay (17), arkadaşlarıyla mahallede oyun amaçlı dudaklarının arasına aldığı dikiş iğneleriyle yere uzanarak yukarıdan bırakılan balonları patlatmaya çalıştı. Bu esnada yoldan geçen bir sokak kedisinin üzerinden atlaması sonucu panikleyen Dolanbay, dudaklarının arasındaki 15 dikiş iğnesini yuttu.

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Üzerine kedi atlayınca ağzındaki iğneleri yuttu
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