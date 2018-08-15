Üzerine kedi atlayınca ağzındaki iğneleri yuttu

Elazığ'da, arkadaşlarıyla oyun amaçlı balon patlatmak için dudaklarının arasına 15 dikiş iğnesi alan 17 yaşındaki genç kızın, bu esnada üzerine bir kedinin atlaması sonucu yuttuğu iğnelerin 3'ü endoskopi yöntemiyle alındı. Elazığ'da yaşayan Hülya Dolanbay (17), arkadaşlarıyla mahallede oyun amaçlı dudaklarının arasına aldığı dikiş iğneleriyle yere uzanarak yukarıdan bırakılan balonları patlatmaya çalıştı. Bu esnada yoldan geçen bir sokak kedisinin üzerinden atlaması sonucu panikleyen Dolanbay, dudaklarının arasındaki 15 dikiş iğnesini yuttu.