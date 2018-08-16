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1 yaşındaki çocuk buzdolabında boğuldu

’un Karaçoban ilçesinde hayvanları sulamak için kullanılan içerisi su dolu buzdolabına düşen 1 yaşındaki çocuk boğularak .

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 15:33 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 15:36
1 yaşındaki çocuk buzdolabında boğuldu

Olay, 'un Karaçoban ilçesine bağlı Dedeören Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, önceki gün saat 16.15 sıralarında bir yaşındaki Z.Ç. isimli çocuk, evlerinin bahçesinde hayvanların sulanması için kullanılan ve kapağı bulunmayan eski buzdolabının içerisine düşerek boğuldu.

HAYATINI KAYBETTİ...

112 acil personeli tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuğun ği belirlendi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatılarak çocuğun cesedi Erzurum Kurumuna kaldırıldı.

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1 yaşındaki çocuk buzdolabında boğuldu
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