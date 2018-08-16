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Alev alev yandık

Yurt genelinde yaşanan orman ları ciğerlerimizi yaktı. , , ve ’da çıkan yangınlarda en az 120 hektar alan kül oldu

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Alev alev yandık
Göynük'te çıkan orman ı İbrahimzözü köyü mevkiinde meydana geldi. Köy yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Bolu, , ve 'dan sevkedilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdehale etti. ve 'dan da helikopterin de talep edildiği yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Ekiplerin anında müdahalesi sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.
'in Ayvalık ilçesinde ise önce Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda Pateriça koyunda, ardından kırsal 'nde orman yangını çıktı. Tabiat Parkı'ndaki yangının söndürülmesi sonrasında Bağyüzü Mahallesi'nde başlayan yangı Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında 2 dekar alan kül oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında da 5 dekar alan zarar gördü.
Kumluca ilçesine bağlı Çayiçi Mahallesi'ndeki Alakır Çayı yakınlarında da sabah saatlerinde yangın çıktı. 5 helikopter, 2 amfibik, 15 arazöz ve 2 dozerin müdahale ettiği yangında 100 dönüm alan zarar gördü. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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Alev alev yandık
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