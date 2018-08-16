Alev alev yandık

Bolu
Göynük'te çıkan orman yangın
ı İbrahimzözü köyü mevkiinde meydana geldi. Köy yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Bolu, Düzce
, Ankara
ve Sakarya
'dan sevkedilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdehale etti. Bursa
ve İstanbul
'dan da helikopterin de talep edildiği yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Ekiplerin anında müdahalesi sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Balıkesir
'in Ayvalık ilçesinde ise önce Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda Pateriça koyunda, ardından kırsal Bağyüzü Mahallesi
'nde orman yangını çıktı. Tabiat Parkı'ndaki yangının söndürülmesi sonrasında Bağyüzü Mahallesi'nde başlayan yangı Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında 2 dekar alan kül oldu Antalya
'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında da 5 dekar alan zarar gördü. Antalya
Kumluca ilçesine bağlı Çayiçi Mahallesi'ndeki Alakır Çayı yakınlarında da sabah saatlerinde yangın çıktı. 5 helikopter, 2 amfibik, 15 arazöz ve 2 dozerin müdahale ettiği yangında 100 dönüm alan zarar gördü. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.