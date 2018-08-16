AÖF'ten çok önemli değişiklik! Önümüzdeki dönem kayıt ücretleri düşüyor...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi modeli kapsamında kamuda tasarruf tedbirleri için kurumlara talimatlar gönderildiği ve tüm devlet kadrolarının tasarruf edeceğini duyurmuştu. Kamuda tasarrufun ilk icraatı Açık Öğretim Fakültesi'nden geldi. AÖF öğrencilere artık kitap vermeyecek, kitaplar dijital ortamda olacak.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin web sitesi üzerinden yapılan açıklama şöyle;

Bilimsel bilginin sürekli güncellenmesi, var olan bilginin yeni gerçeklik karşısında doğruluğunun teyit edilmesi ihtiyacı ve ülkemizde yeni yönetim sistemine geçişin beraberinde getirdiği ve devam etmesi beklenen yoğun mevzuat değişiklikleri sebebiyle basılı malzemeler güncelliğini hızla yitirmektedir. Öğrencilerimize daha güncel ve doğru bilgiyi sunabilmek, kâğıt ve baskı maliyetlerindeki yükselme ve bunların öğretim giderine yansıtılmasıyla ortaya çıkacak artışlardan öğrencilerimizi korumak ve her yıl milyonlarca kitap basılması nedeniyle doğaya verilen zararı en aza indirmek ve kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak amacıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilerimize basılı kitap vermek yerine Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla sunulacak olan dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemelerimiz kullanılacaktır. Bu adımlar neticesinde elde edilen maliyet düşüşü öğrencilerimize olumlu bir şekilde yansıtılacak ve hâlihazırda 275 TL olup basılı kitaba devam edilmesi durumunda 350 TL'nin üzerine çıkması kaçınılmaz olan öğretim gideri 225 TL'ye düşürülecektir. Üniversitemizin topluma hizmet misyonunun vazgeçilmez unsuru olan dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerimize yönelik yeni uygulamalarımız da öğrencilerimiz ve kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.