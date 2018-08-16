Ay-yıldızlı boğa Erdoğan’a hediye

Kayseri
'nin Kocasinan ilçesinde Karaca Hayvancılık'a ait besi çiftliğindeki Simental cinsi boğanın sol tarafındaki ay ve yıldız Türk bayrağını andırıyor. Karaca ailesinin fertlerinden Süleyman Karaca, 'Cesur' adını verdikleri boğayı kesmeye kıyamadıklarını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'a hediye edeceklerini söyledi. Karaca, "Cesur bizim gururumuz. Üzerinde ay- yıldızlı bayrağımızı taşıyor. Günde 10 kilo yem yiyor. Şu an 850 kilo civarında. Hayvanı görmeye gelenler oluyor. Çoğu kişi de inanmıyor. 'Çizim mi yaptınız' diye soruyor. Bu orijinal, Allah vergisi" dedi.