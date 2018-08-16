Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ayı yavrusunun açlıkla imtihanı

Ayı yavrusunun açlıkla imtihanı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018
Ayı yavrusunun açlıkla imtihanı
'ın Divriği ilçesinde aç kalan yavru ayı doğada yemek ararken içinde yemek olabileceğini düşündüğü tenekeye kafasını sıkıştırdı. Divriği'nde minibüsçülük yapan Celal Yalçın ve Sait Yalçın, Cürek mevkisinde kafasını tenekeye sıkıştırmış ayı yavrusuyla karşılaştı. Kafasındaki tenekeyi çıkarmaya çalıştığını fark eden vatandaşlar yavru ayıyı yakalayarak tenekeden kurtardı. Yavru ayı tedavisinin ardından tekrar doğal hayatına bırakıldı. Cep telefonu ile kaydedilen ayının tenekeye kafasını sıkıştırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. İki kardeşin yavru ayıyı kurtarma çalışmaları vatandaşların beğenisini kazandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayı yavrusunun açlıkla imtihanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN