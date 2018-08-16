Ayı yavrusunun açlıkla imtihanı

Sivas
'ın Divriği ilçesinde aç kalan yavru ayı doğada yemek ararken içinde yemek olabileceğini düşündüğü tenekeye kafasını sıkıştırdı. Divriği'nde minibüsçülük yapan Celal Yalçın ve Sait Yalçın, Cürek mevkisinde kafasını tenekeye sıkıştırmış ayı yavrusuyla karşılaştı. Kafasındaki tenekeyi çıkarmaya çalıştığını fark eden vatandaşlar yavru ayıyı yakalayarak tenekeden kurtardı. Yavru ayı tedavisinin ardından tekrar doğal hayatına bırakıldı. Cep telefonu ile kaydedilen ayının tenekeye kafasını sıkıştırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. İki kardeşin yavru ayıyı kurtarma çalışmaları vatandaşların beğenisini kazandı.