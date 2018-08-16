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Başına giren inşaat demiri ameliyatla çıkarıldı

'ta, bisikletiyle gezerken 5 metre yükseklikten düşen 7 yaşındaki Fırat Başaran'ın ağzından girip başından çıkan demir, alanında uzman 7 doktorun katılımıyla 5 saat süren ameliyatla çıkarıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 04:22
Başına giren inşaat demiri ameliyatla çıkarıldı

Hastane başhekimi Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Hastamız şu an yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Tüm branştaki ekip arkadaşlarımın AFAD'ın büyük emekleri vardır. Hepsine teşekkür ediyorum. dedi. Dün saat 16.30 sıralarında, Yeşil Mahalle Esentepe Sokak'ta meydana gelen olayda Fırat Başaran, evinin önünde bisiklete bindiği sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü evin önünde bulunan inşaat demirlerinden bir tanesi Fırat Başaran'ın ağzından girip başından çıktı. İtfaiye ekipleri demirin bir bölümünü kestikten sonra Taşdemir, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşdemir'in başına saplanan demirin bir bölümü daha AFAD tarafından hastanede kesildi. İlk müdahalesi yapılan Taşdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Başına giren inşaat demiri ameliyatla çıkarıldı
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