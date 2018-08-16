Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Cezaevindeki oğluna peruk altında uyuşturucu vermeye çalışırken yakalandı

Cezaevindeki oğluna peruk altında uyuşturucu vermeye çalışırken yakalandı

'nın Tavşanlı ilçesinde bir şahıs, cezaevinde bulunan oğluna peruk altında uyuşturucu vermeye çalışırken yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 12:11
Cezaevindeki oğluna peruk altında uyuşturucu vermeye çalışırken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, jandarmanın sorumluluk sahasında bulunan Tavşanlı T Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü bulunan çocuğunu ziyarete giden şahıs, başındaki perukla Ceza İnfaz Kurumuna giriş yapmak istedi. Şahıs, cezaevine sokulması yasak olan 40 adet Urjohn (Xanax) hap ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen beyaz renkli 11 gram toz maddeyi peruk içerisinde cezaevine sokmaya çalışırken yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen maddeler olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Şüpheli ise Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kan ve kıl örnekleri alınarak gözaltına alındı.

2 ayda 30 hayvana kurtlar saldırdı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cezaevindeki oğluna peruk altında uyuşturucu vermeye çalışırken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN