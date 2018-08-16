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heyetten ’ya ziyaret

DERVİŞ UĞURLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018
Çinli heyetten Turkuvaz Medya’ya ziyaret
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden gelen heyet Grubu'nu ziyaret etti. Dün gerçekleşen ziyarete Büyükelçilik Müsteşarı Ding Xiaohong, elçilik basın şefi Chen Xi, basın ataşesi Xu Zhen Qi katıldı. Ziyarette konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ding Xiaohong gelecek yıl 1 milyon in 'ye gelmesini beklediklerini vurgulayarak "Diplomat olarak daha fazla fikir alışverişi yapmak için çalışıyoruz. Türkiye'de 100 bin civarı yaşayan Çinli var. Türkiye'ye bu yıl 500 bin civarı turist geldi. Biz bu sayının gelecek yıl 1 milyon olması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Çinli heyetten Turkuvaz Medya’ya ziyaret
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