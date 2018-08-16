Çinli heyetten Turkuvaz Medya’ya ziyaret

Çin
Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden gelen heyet Turkuvaz Medya
Grubu'nu ziyaret etti. Dün gerçekleşen ziyarete Büyükelçilik Müsteşarı Ding Xiaohong, elçilik basın şefi Chen Xi, basın ataşesi Xu Zhen Qi katıldı. Ziyarette konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ding Xiaohong gelecek yıl 1 milyon Çinli turist
in Türkiye
'ye gelmesini beklediklerini vurgulayarak "Diplomat olarak daha fazla fikir alışverişi yapmak için çalışıyoruz. Türkiye'de 100 bin civarı yaşayan Çinli var. Türkiye'ye bu yıl 500 bin civarı turist geldi. Biz bu sayının gelecek yıl 1 milyon olması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.