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e 25 saniye var’ uygulaması

LEVENT SÖKMEN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018
‘Depreme 25 saniye var’ uygulaması
Türk bilim insanı Alper Göknar erken uyarı sistemi geliştirdi. 'deki Oxford Brookes Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayan ve 'nde doktorasına devam eden Göknar'ın sistemi depremi 25 saniye öncesinde haber verecek. 7TP Deprem Erken Uyarı Sistemi ve Uygulaması, öncü deprem dalgasını tespit ediyor ve bir saniye içinde akıllı telefon uygulamasıyla kullanıcılara alarm gönderiyor. Uygulama 17 Ağustos saat 03.01' de kullanıma hazır hale getirilecek. Uygulama 200 kilometrelik hattı boyunca istasyonları kuruldu.
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‘Depreme 25 saniye var’ uygulaması
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