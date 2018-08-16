Dolandırıcılara 100 bin lirasını kaptırmaktan son anda kurtuldu

Olay, dün, Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Ali Erdağ, gittiği banka şubesinden hesabındaki 17 bin 500 doları çekmek istedi. Telaşlı olmasından şüphelenen banka görevlileri, durumu polise bildirdi. Bankaya gelen Asayiş Şubesi'nde görevli sivil polisler, Erdağ'ı telefon dolandırıcılarına karşı uyardı. Sivil polislerin gerçek polis olduklarına inanmayan Erdağ, iddiaya göre, bankanın içinde bastonuyla polislere saldırdı. Sivil polisler de resmi kıyafetli polislerin bankaya gelmesi için durumu haber merkezine bildirdi. Kısa sürede gelen resmi kıyafetli polislere de tepki gösteren Ali Erdağ, "Para benim param, kime verirsem veririm. Size ne?" diye bağırdı. Parayı çekemeyen ve fenelaşan Ali Erdağ, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ali Erdağ'ın, telefonla arayarak, kendisini polis olarak tanıtan kişiden terör örgütü ile bağlantısının olduğu yalanını öğrendiği, bundan kurtulması için kendisinden 100 bin lira istendiği, bu nedenle bankaya gidip, 17 bin 500 dolarını çekmeye çalıştığı belirlendi. Dolandırılmaktan kurtarılan Ali Erdağ'ın polislere teşekkür ettiği bildirildi.