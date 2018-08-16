Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ege'de bayram hareketliliği! Doluluk oranı yüzde yüz oldu

Ege'de bayram hareketliliği! oranı yüzde yüz oldu

inde, 'nın önemli turizm merkezlerinden , Ula, ve Fethiye'deki turistik tesislerin rezervasyonlarında yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 23:19 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 23:25
Ege'de bayram hareketliliği! Doluluk oranı yüzde yüz oldu

i dolayısıyla 'nın önemli turizm merkezlerinden , Ula, ve Fethiye'deki turistik tesislerin rezervasyonlarında yüzde 100 doluluğa ulaşıldığı bildirildi.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ve ağustos aylarının Bodrum için oldukça yüksek seviyelerde geçtiğini söyledi.

İlçede Türk müşterilerin ağırlıkta olduğunu belirten Kavala, "Bu yüksek sezonda bir de Kurban Bayramı'nın devreye girmesi bunu daha da yoğunlaştırdı. Şu anda bayram öncesinden sürecindeki rezervasyonlar yüzde 100'ler seviyesinde sağladı. O bakımdan bir sorun yok." diye konuştu.

"Mutlaka önceden yerinizi ayırtın"

Bodrum'a geleceklere çağrıda bulunan Kavala, "İlçeye gelecek kişilerin mutlaka önceden yerlerini ayırtmaları, Bodrum'a geldikten sonra rezervasyonsuz sıkıntı çekmemeleri açısından önem arz ediyor. Yer bulabilirler mi? Olabilir ama şöyle, bu acentelerin kontenjanlarında boşluk olabilir. Otellerin rezervasyonlarında iptal olup değişiklik olabilir. Bunlardan dolayı rezervasyonlarını yapabilirler." ifadelerini kullandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ege'de bayram hareketliliği! Doluluk oranı yüzde yüz oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN