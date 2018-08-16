Erzurum’da yaz ortasında kar yağdı

Kış aylarında ülkenin en çok kar yağışı alan şehirlerinden olan Erzurum
'a yaz ayının en sıcak döneminde de kar yağdı. Hava sıcaklıklarının normal seyrettiği kentte haftalık hava tahminleri ortalama 25 ile 30 derece arasında seyrediyor. Ancak kentte 2 bin 500 rakımı geçen bazı kesimlerde ise hala kar yağışına rastlanıyor. Erzurum'un Çat ilçesinde gerçekleşen kar yağışı vatandaşları şaşkına çevirdi. Doğu Anadolu
bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken bazı illerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor.