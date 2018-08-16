Evinden çıkarken 6 köpeğin saldırısına uğrayan adam hastanelik oldu

Olay, dün akşam 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evinden dışarıya çıkan 52 yaşındaki Vahap Kaçmaz, merdivenlerden aşağıya inerken 6 sokak köpeğin saldırısına uğradı. Bir anda yere yığılan Kaçmaz'ı köpekler, bacak ve kollarından ısırmaya başladı. Bu sırada merdivenlerden düşmeye başlayan Kaçmaz'ı köpeklerin elinden çevredeki vatandaşlar aldı. Kanlar içinde kalan Kaçmaz'ın durumunun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından KaçmaAntalyalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, bölgede bir çok başı boş köpeğin tehlike arz ettiğini belirterek, yetkililerden konuya çözüm getirmesi için yardım talep etti. Olay sonrası bölgeye gelen belediye ekipleri, köpekleri yakalamak için çalışma başlattı.

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