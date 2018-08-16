İki babayı oğulları öldürdü

Bodrum
'un ?Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan evinde tek başına yaşayan Hızır Takış, pazar günü defalarca boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Jandarma güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Eve son Takış'ın oğlu C. T.'nin geldiği belirlendi. Zanlı babasını öldürmek suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya
'da iki oğluyla yaşayan Hüseyin Doğru (60), önceki gün oğlu S. D'nin evine gitti.
İkili arasında maddi konular nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, babasını önce darp eden S. D. ardından boğazını kesti. S.D. cinayetten bir saat sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir çay bahçesinde çay içerken yakalandı.