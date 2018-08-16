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uyardı: O ilçelere 20 saat su kesintisi olacak

'den yapılan açıklamada; Sultangazi, , Arnavutköy, Eyüpsultan'daki bazı mahallelere 20 saat süreyle su verilemeyeceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 17:29 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 17:31
İSKİ uyardı: O ilçelere 20 saat su kesintisi olacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklama şöyle: "Kuzey Çevreyolu inşaatı İşi kapsamında, Mallkoçoğlu - Habipler Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan deplase (yer değiştirme) çalışmaları sebebiyle; 17 Ağustos 2018 Cuma günü 15.00 ile 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü 11.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler: Sultangazi ilçesi: Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler, Askeri Bölge ve Yayla Mahallesi.

ilçesi: Kayabaşı Mahallesi.

Arnavutköy ilçesi: Boğazköy İstiklal Mahallesi.

Eyülpsultan ilçesi: Pirinççi Mahallesi. İstanbullulara önemle duyurulur."

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İSKİ uyardı: O ilçelere 20 saat su kesintisi olacak
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