İstanbul'da Kurban Bayramı tedbirleri

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini temin maksadıyla, ilgili birimlerce tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli kontrol ve denetimlerin yapıldığı, bu işlemlerin bayram süresince de yapılmaya devam edileceği aktarılan açıklamada, "Sağlık kurumlarında eksiksiz sağlık hizmeti verilebilmesi için yeterli sayıda personel görevlendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nca (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılmış olup görevli ekipler, bayram süresince teyakkuz halinde bulunacaktır." denildi.

TÜM BİRİMLER TEYAKKUZDA OLACAK

Açıklamada, trafik, belediye, zabıta ve vergi denetim çalışanlarının kontrol ve denetimlerini ekipler halinde ve etkin şekilde gerçekleştireceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, eğlence yerlerinde güvenlik birimlerimizce gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca göreve hazır ekipler oluşturulmuştur. Kurban Bayramı öncesi ve süresince vatandaşlarımızın bayramlarını sağlık ve huzur içerisinde geçirmeleri için ilgili diğer kurumlarımızca da gerekli tüm hazırlıklar yapılmış ve tüm tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımız, Kurban Bayramı müddetince ihbar ve şikayetlerini Valiliğimize, jandarma ve emniyet teşkilatlarımıza, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarımızın Beyaz Masa birimleriyle İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüklerine bildirilebileceklerdir."