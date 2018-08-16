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'den açıklaması! Ülke genelinde hava durumu nasıl olacak?

haberi! Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise yurdun genelinde 1 ile 3 derece artacağı tahmin ediliyor. ise az bulutlu ve açık olmak üzere 33 derece olarak gözüküyor. İşte Meteoroloji ülke genelinde ve İstanbul'da 'bugün ' sorularının cevabı...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 09:08 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 09:22
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Ülke genelinde hava durumu sıcaklıklar nasıl olacak?

'den milyonları ilgilendiren uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ise ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak.

Rüzgarın durumu ise, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'NİN SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

: Az bulutlu ve açık 34

: Az bulutlu ve açık 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35

Bursa: Az bulutlu ve açık 33

Antalyalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 28

Erzurum: Parçalı bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Ülke genelinde hava durumu sıcaklıklar nasıl olacak?
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