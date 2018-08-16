Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Ülke genelinde hava durumu sıcaklıklar nasıl olacak?

Meteoroloji'den milyonları ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı ise ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak.
Rüzgarın durumu ise, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35
Bursa: Az bulutlu ve açık 33Antalyalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 28
Erzurum: Parçalı bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41