Narkotik'e taze kan

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile mücadelesini sürdüren, zehir tacirleri ile uyuşturucu çetelerine karşı seri ve başarılı operasyonlar yapan İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gücüne güç katıyor. Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan (PMYO) yeni mezun olan 800 genç polis özel olarak eğitildi. Polislere kurslarla özel olarak narkotik eğitimleri verildi. Operasyon, yakalama, gözaltı ve sezgi dersleri olan ve üç hafta boyunca süren eğitim önceki gün tamamlandı ve genç polislere bugün sertifikaları verildi. 800 genç polis, bugün İstanbul Emniyeti Narkotik Masası'nda göreve başlıyor. Böylelikle Narkotik Masası'nda görev yapan polislerin sayısı 400'den bin 200'e çıkacak. İstanbul Narkotik Masası'nın kadrosunda görev yapacak olan polisler ayrıca 39 ilçenin ilçe emniyet müdürlüklerine de dağıtılacak. Uyuşturucu çeteleri çok sıkı takibe alınacak.



AKTİF VE KARARLI MÜCADELE



Yeni polislerin bazıları, "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcıları, kuryeler ve sokak satıcıları ile aktif olarak mücadele eden sivil sokak timleri Narkotimler'de de görev yapacak. Seri operasyonlar düzenleyen Narkotimler, özellikle gençlerin hedef alındığı sentetik uyuşturucu Bonzai kullanımında 5 yıl öncesine oranla yüzde 80 düşüş yaşanmasını sağladı. Yeni polislerin Narkotik Masası'nın kadrosuna geçmesi ve polis sayısının üç kat artması ile birlikte uyuşturucu çeteleri ve zehir tacirlerine karşı daha aktif ve daha kararlı bir şekilde mücadele verileceği ifade edildi.



İstanbul Narkotik Masası Polisleri, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 8 bin 120 uyuşturucu satıcısını tutuklattı. Toplam 15 ton uyuşturucu maddesi operasyonlarla ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün rakamlarına göre Türkiye'de tutuklanan uyuşturucu satıcılarının yüzde 34'ünü İstanbul Emniyeti yakalıyor.

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