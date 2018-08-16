Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Polisin dikkati yaşlı adamı dolandırılmaktan kurtardı

Polisin dikkati yaşlı adamı dolandırılmaktan kurtardı

'de telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle bankadan 100 bin lira çekmeye çalışan 86 yaşındaki kişi, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 10:21

Alınan bilgiye göre, Ali E'yi (86) telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, terör örgütüyle bağlantısının tespit edildiğini, kurtulması için bankadan 100 bin lira çekip evine getirmesini istedi.

Bunun üzerine, Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki bir banka şubesine giden ve para çekmek için bekleyen yaşlı adamın telaşlı hali, devriye görevi yapan polis ekiplerini şüphelendirdi.

Ekipler, parayı neden çekmek istediğini sordukları Ali E'nin, ifadesinden dolandırılmaya çalışıldığını belirledi.

Dolandırılmaktan son anda kurtulan Ali E, emniyet güçlerine teşekkür etti.

Yaşlı adam, yaşadığı heyecan nedeniyle tedbiren Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Polisin dikkati yaşlı adamı dolandırılmaktan kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN