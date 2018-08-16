Saray çeyizlerinden Kraliçe 2. Elizabeth'in sarayına

Osmanlı'dan günümüze nakış sergisi Kahramanmaraşlı 120 kadın nakkaşın 21 çeşit el tekniği kullanarak hazırladığı eserler, 14-18 Ağustos tarihleri arasında burada sergilenecek. Ayrıca kadın nakkaşların eserlerini görmek isteyen ziyaretçilere müze girişinde meşhur Maraş dondurması ikram edilecek.

Sergi için 15 yıldır çalıştığını söyleyen Sergi Koordinatörü Sıdıka Gürkan, ''Bu eserler içinde 6 ayda, 1 yılda, 3 yılda hazırlanan da var. Bir kısmı arşiv olduğu için onları her zaman sergiliyoruz. Bu sergi için hazırlıklarımız ise yaklaşık iki yıldır devam ediyor. Bu eserleri Kahramanmaraş'taki atölyemizde hazırlıyoruz. Türkiye'deki tek tescilli el nakış firmasıyız. Kahramanmaraş gerçekten işlemeleriyle çok meşhur bir şehir. Saraylara gelin vermişiz, gelinlerin çeyizleri o günlerden beri dillere destan olmuş. Bu sergide de Maraş işi ve Maraş filesine dair örneklerle birlikte 21 çeşit el nakış tekniğinin en nadide örnekleri var. Fatih Sultan Mehmet Han'ın eşi de Maraşlıymış. Saraya giden çeyizler dillere destan olmuş. O günlerden bugünlere bu gelenek devam ediyor. Şu anda çok özel mekanlarda çok güzel işlemelerimiz var. Kraliçe Elizabeth'in sarayına da gitti. Zaman zaman istediklerinde yurtdışı hediyeleri hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde, Amerikan servisleri, gelen dış konukların kullandıkları özel servisler hazırladık.'' dedi.

Gürkan, sanatseverleri geleneksel nakış sanatını yakından görmeleri için sergiye davet etti.