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Seyir halinde kalp krizi geçiren otobüs şoförü: Benden bu kadar

'da direksiyon başında kalp krizi geçiren toplu taşıma aracı şoförü aracı sağa çekip merkezinden ve yolculardan yardım istedi. ilk yardım yolcular tarafından yapıldı. Yolcular arasında bulunan bir hemşirenin de nabzını kontrol edip müdahale ettiği sürücü " Arkadaşlar Kendimi iyi hissetmiyorum benden bu kadar, kimsenin hayatını riske atamam" deyip aracı sağa çekti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 14:39
Seyir halinde kalp krizi geçiren otobüs şoförü: Benden bu kadar

10 Ağustos tarihinde sabah saatlerinde Döşemealtı hattı üzerinde yaşandı.Yaklaşık 50 kişinin bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Toplu ulaşım aracında şoför olarak çalışan İsmail Atladı (47) direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

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Seyir halinde kalp krizi geçiren otobüs şoförü: Benden bu kadar
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