Seyir halinde kalp krizi geçiren otobüs şoförü: Benden bu kadar
Antalya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren toplu taşıma aracı şoförü aracı sağa çekip merkezinden ve yolculardan yardım istedi. ilk yardım yolcular tarafından yapıldı. Yolcular arasında bulunan bir hemşirenin de nabzını kontrol edip müdahale ettiği sürücü " Arkadaşlar Kendimi iyi hissetmiyorum benden bu kadar, kimsenin hayatını riske atamam" deyip aracı sağa çekti.
Giriş Tarihi: 16.8.2018 14:38Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 14:39
10 Ağustos tarihinde sabah saatlerinde Döşemealtı hattı üzerinde yaşandı.Yaklaşık 50 kişinin bulunduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu ulaşım aracında şoför olarak çalışan İsmail Atladı (47) direksiyon başında kalp krizi geçirdi.