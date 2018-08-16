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: çekiliş sonuçları belli oldu mu? MPİ 6 Ağustos Süper Loto kazandıran numaralar

haberi... Milyonların merakla beklediği saati yaklaşıyor! Peki İdaresi tarafından 16 Ağustos Süper Loto saat kaçta çekilecek? sorusu hayalleri kuranlar için merak konusu oldu. 3 hafta üst üste 6 bilenin çıkmadığı Süper Loto'da büyük ikramiye 5 milyon 114 bin lira bu haftaya devreti. Peki Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Kazandıran numaralar neler. Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 16.8.2018 20:51 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 20:51
Son dakika: Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? MPİ 6 Ağustos Süper Loto kazandıran numaralar

çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçen haftaki Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmamış böylece 3. kez üst üste devretmişti. Büyük ikramiyenin bu akşam sahibini bulup bulamayacağı merak ediliyor. Peki Süper Loto çekilişi ne zaman?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi, İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılıyor. Her hafta perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi saat 21.15'te başlıyor. Çekiliş, başladığı saatten itibaren sonuçlar açıklanana kadar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden canlı olarak izlenebiliyor. Çekiliş yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamlanıyor. Sonuçlar çekiliş bilgileri ile birlikte resmi olarak en geç 21.45'e kadar MPİ'nin resmi internet adresinden duyuruluyor.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 9 AĞUSTOS

13 - 21 - 28 - 47 - 49 - 54

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre geçen hafta da 6 bilen çıkmadı ve 3. kez devreden büyük ikramiye tutarı 5 milyon 114 bin 54 lira oldu. Diğer ikramiye bilgileri şöyle...

6 Bilen Kişi Sayısı3. DevirKişi Başına Düşen İkramiye5.114.054,52 TL
5 Bilen Kişi Sayısı36Kişi Başına Düşen İkramiye15.726,65 TL
4 Bilen Kişi Sayısı3.175Kişi Başına Düşen İkramiye191,55 TL
3 Bilen Kişi Sayısı67.726Kişi Başına Düşen İkramiye15,50 TL

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

16 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? | İŞTE SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR!

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