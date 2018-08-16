Son dakika: Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? MPİ 6 Ağustos Süper Loto kazandıran numaralar

Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçen haftaki Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmamış böylece büyük ikramiye 3. kez üst üste devretmişti. Büyük ikramiyenin bu akşam sahibini bulup bulamayacağı merak ediliyor. Peki Süper Loto çekilişi ne zaman?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılıyor. Her hafta perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi saat 21.15'te başlıyor. Çekiliş, başladığı saatten itibaren sonuçlar açıklanana kadar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden canlı olarak izlenebiliyor. Çekiliş yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamlanıyor. Sonuçlar çekiliş bilgileri ile birlikte resmi olarak en geç 21.45'e kadar MPİ'nin resmi internet adresinden duyuruluyor.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 9 AĞUSTOS

13 - 21 - 28 - 47 - 49 - 54

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre geçen hafta da 6 bilen çıkmadı ve 3. kez devreden büyük ikramiye tutarı 5 milyon 114 bin 54 lira oldu. Diğer ikramiye bilgileri şöyle...

6 Bilen Kişi Sayısı 3. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 5.114.054,52 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 36 Kişi Başına Düşen İkramiye 15.726,65 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.175 Kişi Başına Düşen İkramiye 191,55 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 67.726 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,50 TL

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

16 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? | İŞTE SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR!