Tek teker "Mert" yakalandı

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikteki sürücülerin canını tehlikeye atarak şov uğruna tek tekerlek üzerinde giden motosikletli magandalar dur durak bilmiyor. E-5 karayolu, TEM Otoyolu, Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Ortaköy, Etiler, Nişantaşı, Harbiye, Tarlabaşı gibi trafiğin en işlek olduğu semtlerde tek tekerlek üzerinde metrelerce giden motosikletli bir maganda akan trafikte adeta terör estirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri şüpheli Mert O.K.'yı Beşiktaş'ta gözaltına aldı. Trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan 216 lira para cezası kesilen O.K.'nin videoları daha önceden çektiği ve motorunu da 4 ay önce sattığı öğrenildi. Yıldız Polis Merkezi'sevk edilenlen şüpheli, "Pişmanım bir daha yapmayacağım" dedi.