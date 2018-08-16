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Tek teker "Mert" yakalandı

'un lüks semtlerinde trafiğin en işlek olduğu noktalarda tek teker üzerinde metrelerce giden motosikletli maganda, akan trafikte adeta terör estirdi. Tek tekerlek üzerinde giderken bacak bacak üstüne atan maganda, hem kendisinin hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attığı o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. O trafik magandası İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sivil Trafik ekiplerince işlemleri yapılan şüpheli Mert O. K. (21) "Pişmanım bir daha yapmayacağım" dedi.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 17:48 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 17:51
Tek teker Mert yakalandı

'un çeşitli noktalarında trafikteki sürücülerin canını tehlikeye atarak şov uğruna tek tekerlek üzerinde giden motosikletli magandalar dur durak bilmiyor. E-5 karayolu, TEM Otoyolu, Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Ortaköy, Etiler, Nişantaşı, Harbiye, Tarlabaşı gibi trafiğin en işlek olduğu semtlerde tek tekerlek üzerinde metrelerce giden motosikletli bir maganda akan trafikte adeta terör estirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri şüpheli Mert O.K.'yı Beşiktaş'ta gözaltına aldı. Trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan 216 lira para cezası kesilen O.K.'nin videoları daha önceden çektiği ve motorunu da 4 ay önce sattığı öğrenildi. Yıldız Polis Merkezi'sevk edilenlen şüpheli, "Pişmanım bir daha yapmayacağım" dedi.

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Tek teker "Mert" yakalandı
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