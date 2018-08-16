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'da 104 kilogram ele geçirildi

ilçesinde koyun yüklü kamyonda 104 kilo 735 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 09:40
Van'da 104 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

'ın ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada 104 kilo 735 gram eroin ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş mevkisinde oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurulan koyun yüklü kamyonda arama yaptı. Narkotik köpeği "Alfa"nın kullanıldığı aramada, aracın kasasındaki kalasların arasına gizlenmiş 200 paket halinde 104 kilo 735 gram eroin bulundu. Sürücü H.Ö. " veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

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Van'da 104 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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