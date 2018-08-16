Vidanjörün atıkları Rezve Deresi'ne boşalttığı iddiası

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Vali Bilgin, dün bir vatandaşın sosyal medya hesabından İl Özel İdaresi'ne ait vidanjörün kanalizasyon atıklarını Rezve Deresi'ne bıraktığı yönündeki paylaşımına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu tür konulara hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Bilgin, sosyal medya hesabından paylaşım yapan vatandaşa teşekkürünü yineledi.

"BUNUN AÇIKLANACAK, SAVUNULACAK BİR TARAFI YOKTUR"

Sosyal medya ve basının önemli bir güç olduğuna değinen Bilgin, "Konuyla ilgili soruşturma devam ederken ilgili kişi görevinden uzaklaştırılmıştır. Dün zaten konuyla ilgili hemen bir çalışma başlatmıştık. Söz konusu Balaban köyü il merkezinden baya uzakta, Dupnisa Mağarası'nın olduğu bölgede bir köyümüzdür. Kamu görevlisinin gidip orada vidanjörle foseptiği çekip dereye boşaltması yapılan iş, etiğe, ahlakla ne çevre duyarlılığına tamamen terstir. Resmen bir israf oluşturmuştur. Bunun açıklanacak, savunulacak bir tarafı yoktur." şeklinde konuştu. Bilgin, görevden uzaklaştırılan vidanjör şoförü Z.İ. ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.