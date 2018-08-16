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Yalvaç'ta kaçak kazı operasyonu

'nın Yalvaç ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 16:34
Yalvaç'ta kaçak kazı operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yarıkkaya köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları takip sonunda bölgede önlem alarak baskın yaptı. Operasyonda izinsiz kazı yaptığı belirlenen N.S., F.S., T.S. ve S.S. yakalandı. Şüpheliler kazıda kullandığı tespit edilen 2 detektör, 1 çapa ile 1 Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz sikke, 3 bronz materyal ve 3 antik döneme ait olduğu değerlendirilen seramik parçası ele geçirildi. Şüphelilerden S.S. (16) serbest bırakılırken N.S., F.S. ve T.S.'nin işlemleri devam ediyor.

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Yalvaç'ta kaçak kazı operasyonu
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