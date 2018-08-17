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10 gün sonra baba olacaktı... Feci şekilde can verdi!

’de aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki tabelaya çarpan sürücü hayatını kaybetti. Araç içinde sıkışarak hayatını kaybeden şahsın 10 gün sonra baba olacağı öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 09:08 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 09:23
10 gün sonra baba olacaktı... Feci şekilde can verdi!

Edinilen bilgiye göre, feci kaza bugün saat 19.45 sıralarında -İzmir Karayolu üzerinde meydana geldi. 17 AAK 061 plakalı otomobilin sürücüsü 28 yaşındaki Sinan Gelmez, Çanakkale'den İzmir istikametine doğru seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taklalar atmaya başlayan araç, yoldan çıktı. Daha sonra yol kenarında bulunan Çanakkale tabelasına çarpan araç, ters bir şekilde durdu. Kazayı gören diğer sürücüler kazayı polis ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi.

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10 gün sonra baba olacaktı... Feci şekilde can verdi!
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