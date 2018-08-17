10 gün sonra baba olacaktı... Feci şekilde can verdi!

Edinilen bilgiye göre, feci kaza bugün saat 19.45 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde meydana geldi. 17 AAK 061 plakalı otomobilin sürücüsü 28 yaşındaki Sinan Gelmez, Çanakkale'den İzmir istikametine doğru seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taklalar atmaya başlayan araç, yoldan çıktı. Daha sonra yol kenarında bulunan Çanakkale tabelasına çarpan araç, ters bir şekilde durdu. Kazayı gören diğer sürücüler kazayı polis ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi.