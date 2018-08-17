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'nde hayatını kaybedenler Gölcük'te anıldı

Depremin merkez üssü Gölcük'te yaşamını yitirenler anısına 19 sene önce felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de anma etkinliği gerçekleştirildi. 'ndeki törende katılımcılar Deprem Anıtı'na çelenk, denize de karanfiller bırakıp dua etti

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 06:10
17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler Gölcük'te anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü 'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de saygı duruşuyla anıldı.

'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de anıta çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Marmara Depremi'nin "asrın felaketi" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Bu felaketten çıkarılması gereken önemli dersler olduğunu dile getiren Altıntaş, "Vatandaşların yapacakları yapıların sağlam olması hususunda her türlü görevi yerine getirmeleri gerekir. Bundan sonra da yapacağımız çalışmalar insanlarımızın farkındalıklarının artırılmasına yönelik olacak." dedi.

Altıntaş, tüm deprem şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek, bir daha böylesine büyük bir acının yaşanmaması dileğinde bulundu.

Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci de 19 senedir kalplerinde yanan bir ateş olduğunu ifade ederek, "Bu ateş zaman zaman külleniyor gibi olsa da her sene depremin yıl dönümünde tekrar alevleniyor. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar denize karanfil bıraktı.

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17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler Gölcük'te anıldı
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