400 yıllık yardım geleneği yardımlar Türkiye'nin önünü açıyor

Başkan Erdoğan'ın mazlum coğrafyalara yardım seferberliğinin Türkiye
'ye uluslararası arenada güç sağladığını belirten Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Genel Müdür yardımcısı Serdar Eryılmaz, "Türk bayrağını görünce yerel halk çok ilgi duyuyor. Batılı ülkelerin STK
'ları var. BM
yetkilileri ellerinde sopayla Bangladeş'teki insanlara kart dağıttıklarını biliyorum İki-üç saat kart alacam diye insanların sıra beklediğini biliyorum. Türk STK'ları asla böyle bir şey yapmıyor. Bizler çok pratik insanlarız. Adama ben bunu lütfediyorum diye asla kırmıyoruz" dedi. Kurban yardımını yerine getirirken dini hassasiyetlerin gözetilmesi gerektiğinin altını çizen Eryılmaz, " Ehil kişiler aracılığıyla incitmeden kırmadan yardım yapılmalı. Biz bu yüzden kendi ekiplerimizi başında bulunduruyoruz" dedi. BATI ÜLKELERİNİN SURİYE'DE BANGLADEŞ'TE NE İŞİ VAR
Aziz Mahmut Hüdai Vakfı'nın 400 yıllık geleneği sürdürdüğünü belirten Eryılmaz, " Şu anda 40 ülkede kendi müesseselerimiz var. Savaş bölgelerinde de yardım ağlarımız var. Suriye
, Somali
, Bangladeş ve Filistin
'de de yardım ediyoruz. Bu kadar ülkeye yardım ediyoruz. Gittiğimiz yerde çok güzel karşılanıyoruz. Türk bayrağını görünce yerel halk çok ilgi gösteriyor. Yurtdışında kurban kesmek çok önemli. Sayın cumhurbaşkanımıza ilgi çok. Bir ülkeler arası sıkıntı olsa birçok mazlum coğrafya Türkiye'den yana tavır alacaktır. Bunu Kudüs
meselesinde Amerika'ya karşı tavrından gördük. İnsani yardım
bekleyen coğrafyada Türkiye dışında hiç kimse yok. Bundan 20 yıl önce başka ülkeleri sayardık. Ama şimdi sadece Türkiye var. Türkiye eğer insani yardımda birinci sıradaysa mevcut durumu hiçbir zaman kaybetmemeli. Çünkü ihtiyaç çok fazla" diye konuştu. Türkiye'nin yurtdışında izlediği aktif yardım ve siyasi politikaların önemine dikkat çeken Eryılmaz, "Bizim sınır dışında ne işimiz var diyenler hiç sormuyor ABD'nin Fransa
'nın Afrika
'da ne işi var. Türkiye birinci sıraya geldiyse bu halkımızın büyük teveccühüyle oldu. Amerika sömürdüğü ülkelere onlardan sömürdüklerinin bir kısmını veriyordu. Kızılay
ve Diyanet
de dahil olmak üzere halkımız bu kurumlar aracılığıyla yardım ediyor. Suriye'de düzenli ve etkin çalışan 300 tane STK var. Hepsi birlikte çalışıyor" diye konuştu. AFRİKA HALKI FETÖ'YÜ ÖĞRENDİKÇE SOĞUYOR FETÖ
'nün Afrika'yı üs olarak yıllarca kullandığına dikkat çeken Eryılmaz, "FETÖ yıllarca o ülkelerde zengin ve zeki çocukları aldı. Bizim de okullarımız var. 15 yıl önce de kendilerinden başka Türk STK'ları güçlenmesin diye uğraşıyorlardı. Afrika'da büyükelçiliklerimiz aracılığıyla artık ellerindeki eski güç alınıyor. Artık silinmeleri gerekiyor. Afrika'da ve diğer ülkelerde insanlar FETÖ'nün yaptıklarını duydukça soğuyorlar. Bir süre sonra tamamen biteceklerini düşünüyorum" dedi.