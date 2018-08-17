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Bayramda nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...

Kurban Bayramı'nda Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 15:23
Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, bayram tatili boyunca ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinde olacak.

Ülkenin büyük bölümünde yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetlice esecek. Bayram tatili boyunca en yüksek hava sıcaklıkları, İstanbul'da 30-33, Ankara'da 30-32, İzmir'de 33-35, Bursa Antalyalya'da 32-34, Adana'da 34-36, Samsun'da 29-31, Trabzon'da 27-29, Erzurum'da 26-28, Diyarbakır'da 38-41 derece civarında olacak.

Karayoluyla seyahat edecekler, yol güzergahı ve hava şartlarına "www.mgm.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

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Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...
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