Damat polise koştu, sözleri dehşete düşürdü!

İzmir'de 1 yıl önce araç takip sistemleri sorumlusu Orçun Kumsündü ile evlenen 25 yaşındaki Sevda Kumsündü'den 48 saattir haber alınamıyor. Eşinin kaçırıldığını iddia eden Orçun Kumsündü, "Ne maddi ne manevi, hiçbir sorunumuz yok. Zorla kaçırıldığını düşünüyorum" dedi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; birkaç gün öncesine kadar Çiğli'de bir mağazada çalışan ve yaşadığı bir tartışma sonucu işi bırakan genç kadın, en son iki gün önce sabah saatlerinde evinden çıkarken görüldü.

Orçun Kumsündü'nün başvurusunun ardından inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını takibe aldı.

"ANNEMDE YEMEKTEYDİK"

İlk belirlemelere göre genç kadının yanında herhangi bir çanta olmadan taksiye binip en son Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar bölümüne gittiği görüldü. Sevda Kumsündü'den o günden beri haber alınamıyor. Eşi ile kaybolmadan bir gün önce annesinin evine yemeğe gittiklerini söyleyen Orçun Kumsündü, "Sevda ile aramızda hiçbir sorun yok. Ben kaçtığını ama bunun da zorla yaptırıldığını düşünüyorum" diye konuştu.



