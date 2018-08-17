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polisinden tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Narko-Tim) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından Afşin ilçesinde düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 21 adet sikke, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 15:18
Elbistan polisinden tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Narko-Tim) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlileri, Afşin ilçesine bağlı Altaş Mahallesi'nde R.B. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 21 adet sikke, 2 kök dişi Hint keneviri, 20 gram tütünle karışık esrar, 1 adet otomatik ruhsatsız av tüfeği, tabanca mermisi ve 4 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser, uyuşturucu madde ve silahla ilgili olarak R.B. isimli şahıs gözaltına alındı. R.B. isimli şahıs, işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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