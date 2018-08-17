Hırsızlıkla suçlayan komşusunu vurdu

Muğla
'da Seydikemer ilçesine bağlı Yayla Atlıdere Mahallesinde çiftçilik yapan Necati Avşar (54), geçen hafta sabah namazını kılmak için kalktığında ses duyunca bahçeye çıktı. Bir kişinin kaçtığını gören Necati Avşar, ahıra gittiğinde 2 kurbanlık koyununun yerinde olmadığını gördü. Hırsızın, mahallede yaşayan Ramazan Olpak (37) olduğunu düşünen Avşar, jandarmaya şikayette bulundu. Bu şikâyet üzerine gözaltına alınan Olpak, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Bu duruma içerleyen Ramazan Olpak, önceki akşam saat 21.00 sıralarında otomobiliyle Avşar'ın evine giderek "Beni niye jandarmaya şikâyet ettin" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgakaldırılan
Olpak, otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak Avşar'a ateş etti.
Necati Avşar vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılırken Ramazan Olpak otomobiliyle kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla mahalleye gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Necati Avşar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamazken, Ramazan Olpak ise daha sonra Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.