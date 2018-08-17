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İşadamına mahkemeden ‘velayeti çözün’ reddi

, eski sevgilisinden evlilik dışı dünyaya gelen 4 yaşındaki oğluyla ‘görüşebilmek’ için dava açtı. Aile mahkemesi talebi reddetti

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018
İşadamına mahkemeden ‘velayeti çözün’ reddi
'ın bir dönem mankenlik yapan 'ndan olan oğlu ile görüşebilmek için açtığı davada ret kararı çıktı. Karacan'ın 4 yıl önce manken Nazlı Tanrıkulu'ndan evlilik dışı çocukları oldu. Karacan, annenin de rızasıyla oğlunu kütüğe kaydettirdi. Ancak iddiaya göre Tanrıkulu yaklaşık 1.5 ay önce hiçbir gerekçe göstermeden çocuğu da alarak evi terk etti. Bu sürede çocuktan ve anneden haber alınamadı. Oğlunun sağlığından endişe eden ve kaçırıldığından şüphelenen Karacan da oğluyla şahsi ilişki kurulması için mahkemeye başvurdu. Velayet hakkının şu an babada olmadığını dava dilekçesinde anlatan Karacan'ın avukatı, "İşadamı yurtdışında yaşamakta, işleri dolayısıyla 'ye gelip gitmektedir. Yaz tatili vesilesiyle şu an 'da. Çocuğun anne sevgisine olduğu kadar baba sevgisine de ihtiyacı var. İşadamının çocuğunu düzenli olarak görmesi en tabii hakkı. Davalı anne bu davranışları ile buna engel olmakta. İşadamıyla çocuk arasındaki kişisel ilişki tesisi kurulmasını talep ediyoruz" dedi. Ancak mahkeme, çocuğun baba ile görüşmesinde çocuğun menfaatinin bulunup bulunmadığının hususunun, velayet, nafaka, tazminat gibi yargılamaların ardından belirlenmesinin mümkün olacağını gerekçe göstererek davayı reddetti.
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İşadamına mahkemeden ‘velayeti çözün’ reddi
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