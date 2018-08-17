İşadamına mahkemeden ‘velayeti çözün’ reddi

İşadamı Ali Naci Karacan
'ın bir dönem mankenlik yapan Nazlı Tanrıkulu
'ndan olan oğlu ile görüşebilmek için açtığı davada ret kararı çıktı. Karacan'ın 4 yıl önce manken Nazlı Tanrıkulu'ndan evlilik dışı çocukları oldu. Karacan, annenin de rızasıyla oğlunu kütüğe kaydettirdi. Ancak iddiaya göre Tanrıkulu yaklaşık 1.5 ay önce hiçbir gerekçe göstermeden çocuğu da alarak evi terk etti. Bu sürede çocuktan ve anneden haber alınamadı. Oğlunun sağlığından endişe eden ve kaçırıldığından şüphelenen Karacan da oğluyla şahsi ilişki kurulması için mahkemeye başvurdu. Velayet hakkının şu an babada olmadığını dava dilekçesinde anlatan Karacan'ın avukatı, "İşadamı yurtdışında yaşamakta, işleri dolayısıyla Türkiye
'ye gelip gitmektedir. Yaz tatili vesilesiyle şu an İstanbul
'da. Çocuğun anne sevgisine olduğu kadar baba sevgisine de ihtiyacı var. İşadamının çocuğunu düzenli olarak görmesi en tabii hakkı. Davalı anne bu davranışları ile buna engel olmakta. İşadamıyla çocuk arasındaki kişisel ilişki tesisi kurulmasını talep ediyoruz" dedi. Ancak mahkeme, çocuğun baba ile görüşmesinde çocuğun menfaatinin bulunup bulunmadığının hususunun, velayet, nafaka, tazminat gibi yargılamaların ardından belirlenmesinin mümkün olacağını gerekçe göstererek davayı reddetti.