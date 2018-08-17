Kızılırmak'ta bulunan cesedin kimliği belli oldu

Samsun-Sinop karayolu üzerinde bulunan Kızılırmak köprüsü altında suda yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu polise ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve 112 Acil Servis ekipleri suda bulunan şahsı çıkarttı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bafra Devlet Hastanesi morgukaldırılanlan cesedin kime ait olduğu belli oldu. Cesedin, Bafra'nın Çetinkaya Mahallesi'nden 21 yaşındaki Deniz Atay'a ait olduğu anlaşıldı. Ceset Samsun Adli Tıpa gönderilirken, soruşturma devam ediyor.

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