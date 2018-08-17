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'ta bulunan cesedin kimliği belli oldu

’un Bafra ilçesinde köprüsü altıda suda bulunan cesedin kime ait olduğu ortaya çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 11:24
Kızılırmak'ta bulunan cesedin kimliği belli oldu

-Sinop karayolu üzerinde bulunan köprüsü altında suda yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu polise ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve 112 Acil Servis ekipleri suda bulunan şahsı çıkarttı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bafra Devlet Hastanesi morgukaldırılanlan cesedin kime ait olduğu belli oldu. Cesedin, Bafra'nın Çetinkaya Mahallesi'nden 21 yaşındaki Deniz Atay'a ait olduğu anlaşıldı. Ceset Samsun Adli Tıpa gönderilirken, soruşturma devam ediyor.

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Kızılırmak'ta bulunan cesedin kimliği belli oldu
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