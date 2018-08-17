Kurban Bayramı'nda köprüler ücretsiz mi? Avrasya Tüneli, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüsü fiyatları

2018 Kurban Bayramı için bireyler yollara döküldü. Dokuz günlük tatili gerek tatil beldelerinde gerekse memleketlerinde geçirecek olanlar yol durumu ile ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan köprü ve otoyollar bayram süresince ücretsiz olacak. Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyan ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece 18 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak 27 Ağustos Pazartesi saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" modeli ile yapılan projeler hariç olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen bütün köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Ücretsiz olacak köprüler listesinde İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de bulunuyor. İlgili karar kapsamında 21 Ağustos Salı günü saat 00.00'dan başlayarak, 24 Ağustos Cuma günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin de ücretsiz olacağı açıklandı.

BAYRAMDA KÖPRÜ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kurban Bayramı'nda yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilen projeler ücretsiz olmayacak. Yani, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişler ücretli olacak.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2018 AVRASYA TÜNELİ ÜCRETLERİ

2018 YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRETLERİ

2018 OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETLERİ