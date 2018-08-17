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Maganda kurbanı Furkan’dan acı haber geldi

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Maganda kurbanı Furkan’dan acı haber geldi
'un Bucak ilçesindeki 11 Ağustos gecesi okul bahçesinde yapılan bir düğünde davetliler, tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada tabancaların birinden çıkan mermi, düğün alanından yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bakkalın önünde oturan 7'nci sınıf öğrencisi Furkan Toprak'ın başına isabet etti. Yaralanan Toprak, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dört gündür yaşam mücadelesi veren talihsiz çocuk hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan damat C.E'nin babası M.E de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Maganda kurbanı Furkan’dan acı haber geldi
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