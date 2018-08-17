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Okullar ne zaman açılıyor? - ? | 2018-2019 eğitim yılı başlangıç tarihi!

, ? sorusunu merak eden veli ve öğrencilerin merakını giderdi. , resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile 2018-2019 okulların açılma tarihi ile yaz tatilinin ne zaman sona ereceğini belirtti. Velilerin ve öğrencilerin yaz tatilinin tadını çıkartırken yanıtını merak ettiği '?' sorusunun yanıtı da kesinleşti. İşte o tarihler...

Giriş Tarihi: 17.8.2018 10:03 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 10:04
Okullar ne zaman açılıyor? - Yaz tatili ne zaman bitecek? | MEB 2018-2019 eğitim yılı başlangıç tarihi!

Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, öğrenciler ve veliler yaz tatillerine devam ederken 'okullar ne zaman açılıyor?' ve '?' sorusunun yanıtını arıyor. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre daha erken yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak. Peki, 2018-2019 okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte yanıtı!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2018?

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek.

Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

MEB'DEN OKUL ÖNCESİ UYUM EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

, ? sorusuna yanıt vererek şu açıklamayı yaptı:

''Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak."

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Okullar ne zaman açılıyor? - Yaz tatili ne zaman bitecek? | MEB 2018-2019 eğitim yılı başlangıç tarihi!
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