Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Otel odasında şüpheli ölüm

odasında

'in Konak ilçesinde, bir kişi uzun bir süredir kaldığı odasında ölü bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 06:49 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 06:49
Otel odasında şüpheli ölüm
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi 1294 sokakta bulunan bir de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi olduğu öğrenilen 39 yaşındaki , gündüz inşaatta çalıştıktan sonra, mesai çıkışı yaklaşık 1 senedir kaldığı otele gitti.

Ertesi gün Gürbüz odasından çıkmayınca, durumdan şüphelenen otel görevlileri Gürbüz'ün odasına gitti. Defalarca kapıyı çalan otel görevlileri, kapıyı açan olmayınca yedek anahtar ile odaya girdi. Otel görevlileri, talihsiz adamı yatağın yanında hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gürbüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Gürbüz'ün ü üzerine, Cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri otel odasında ve Gürbüz'ün cesedinin bulunduğu noktada çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda, Gürbüz'ün başının sol tarafında yara olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile Gürbüz'ün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak olan otopsinin ardından, Murat Gürbüz'ün kesin ölüm sebebi belirlenecek. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otel odasında şüpheli ölüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN