Otel odasında şüpheli ölüm

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi 1294 sokakta bulunan bir otel
de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi olduğu öğrenilen 39 yaşındaki Murat Gürbüz
, gündüz inşaatta çalıştıktan sonra, mesai çıkışı yaklaşık 1 senedir kaldığı otele gitti.
Ertesi gün Gürbüz odasından çıkmayınca, durumdan şüphelenen otel görevlileri Gürbüz'ün odasına gitti. Defalarca kapıyı çalan otel görevlileri, kapıyı açan olmayınca yedek anahtar ile odaya girdi. Otel görevlileri, talihsiz adamı yatağın yanında hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gürbüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Gürbüz'ün şüpheli ölüm
ü üzerine, Cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri otel odasında ve Gürbüz'ün cesedinin bulunduğu noktada çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda, Gürbüz'ün başının sol tarafında yara olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile Gürbüz'ün cansız bedeni, İzmir
Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak olan otopsinin ardından, Murat Gürbüz'ün kesin ölüm sebebi belirlenecek. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.