PTT personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2018/1 PTT yazılı sınav soruları ve cevapları yayımlandı

PTT bünyesinde istihdam edilmek üzere gişe memuru, büro memuru ve dağıtıcı gibi birçok pozisyonda memur alımı yapılacak. Personel alımına yoğun bir ilginin yaşandığı PTT personel alımında, yazılı sınavlar 12 Ağustos tarihinde 17 merkezde tamamlandı. Yazılı sınavı tamamlayan adaylar, PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusun yanıt arıyor. İşte PTT personel alımı ile ilgili o detaylar

PTT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018/1 PTT yazılı sınav soruları ve cevapları açıklandı. Sınav soruları ve cevaplarının yanı sıra, adayların ilgili PTT yazılı sınavdan kaç puan aldıklarını gösteren sınav sonuçlarının sorgulanma ekranının ne zaman duyurulacağı henüz bilinmiyor.

PTT PERSONEL ALIMI YAZILI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PTT SINAV SONUÇ İTİRAZLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını PTT'nin 1840 no'lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile 14.08.2018-17.08.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır.

Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Sınav sorularına yapılacak itirazlarda adayların;

T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, iletişim bilgileri ve imzasının yer aldığı bir dilekçe olmalıdır.

İtiraz ücretine ilişkin dekont bulunmalıdır.

İtiraz gerekçesi açık ve net bir şekilde yazılmış olmalıdır.

İtirazlar belirlenen itiraz süresi içinde yapılmalıdır.

Ayrıca sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

PTT GÖREVE BAŞLAMALAR NE ZAMAN?

Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacak. Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu gişe ve büro görevlisi ile postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun psikometrik inceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacak.

KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT'de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak.