Son dakika: Erzincan'da kavga! 2 kişi hayatını kaybetti

Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığında müftülükçe düzenlenen toplantıda müftülük personelinin silahla ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, zanlının da aralarında yer aldığı 5 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, müftülükçe kaymakamlıktaki salonda düzenlenen aylık toplantı sırasında müftülük personeli ile bazı kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında söz konusu personel silahla çevreye rastgele ateş açtı.

Zanlının silahından çıkan kurşunların isabet ettiği 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Zanlı, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Yaralanan zanlı ile 4 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, AA muhabirine, olayın Tercan ilçesinde kaymakamlık binasındaki toplantı salonunda müftülüğün her ay yaptığı toplantı sırasında yaşandığını söyledi.

Baştürk, "Toplantı sırasında müftülük personeli olan ve psikolojik sorunları bulunan bir zanlının toplantı salonuna girip ateş açması sonucu 2 kişi öldü, yaralılar da var." dedi.

Toplantıya imamlar ile müftülük personelinin katıldığını belirten Baştürk, güvenlik güçlerinin olay yerinde kontrolü sağladığını kaydetti.