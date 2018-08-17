Ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - MEB mülakat sonuç sorgulama sayfası

Öğretmen adaylarının gözü kulağı bugün MEB tarafından yapılacak açıklamaya kesildi. Binlerce öğretmen adayının geleceğini ilgilendiren ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün MEB tarafından açıklanacak. Sözlü mülakatlarının 11-14 Ağustos tarihleri arasında alındığı ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler MEB'e çevrildi. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Hangi saatte açıklanacağı bilgisi ise paylaşılmadı.

Mülakat sonuçlarının açıklanması ile beraber tercih süreci başlayacak ve ondan sonra da adayları yorucu bir maraton bekliyor olacak. İşte ücretli öğretmenlik sürecine ilişkin detaylar...

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ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ATAMA VE SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların birçoğunda branş öğretmen açığı bulunmaktadır. Bunun için Maliye Bakanlığının onayladığı sayıda öğretmen ataması yapılabilmektedir. Yani, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığının ayırmış olduğu sayı oranında öğretmen ataması yapabilmektedir.

Ücretli öğretmenlik de, kadrolu olarak atanmadan İlçe Milli Müdürlüğünün o yılı kapsayan eğitim ve öğretim yılı için öğretmen ihtiyacını kapsayan atama türüdür. Ücretli öğretmenler kadrolu öğretmen statüsünde değildir. Ücretleri ise kadrolu öğretmenlerden düşüktür. Bir sonraki eğitim ve öğretim yılında yeniden sözleşme imzalanması gereklidir.