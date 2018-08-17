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ne zaman saat kaçta açıklanacak? - mülakat sonuç sorgulama sayfası

Binlerce öğretmen adayının beklediği 2018 bugün açıklanacak. Sonuçların açıklanması için geri sayım sürerken, öğretmen adayları da ' saat kaçta açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Ücretli öğretmenlik mülakatları tarafından 11 Ağustos'ta başladı ve 14 Ağustos'ta sona erdi. İşte sonuç sorgulama sayfası ve merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.8.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 16:20
Ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - MEB mülakat sonuç sorgulama sayfası

Öğretmen adaylarının gözü kulağı bugün tarafından yapılacak açıklamaya kesildi. Binlerce öğretmen adayının geleceğini ilgilendiren bugün MEB tarafından açıklanacak. Sözlü mülakatlarının 11-14 Ağustos tarihleri arasında alındığı için gözler MEB'e çevrildi. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Hangi saatte açıklanacağı bilgisi ise paylaşılmadı.

Mülakat sonuçlarının açıklanması ile beraber tercih süreci başlayacak ve ondan sonra da adayları yorucu bir maraton bekliyor olacak. İşte ücretli öğretmenlik sürecine ilişkin detaylar...

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ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ATAMA VE SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

na bağlı okulların birçoğunda branş öğretmen açığı bulunmaktadır. Bunun için Maliye Bakanlığının onayladığı sayıda öğretmen ataması yapılabilmektedir. Yani, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığının ayırmış olduğu sayı oranında öğretmen ataması yapabilmektedir.

Ücretli öğretmenlik de, kadrolu olarak atanmadan İlçe Milli Müdürlüğünün o yılı kapsayan eğitim ve öğretim yılı için öğretmen ihtiyacını kapsayan atama türüdür. Ücretli öğretmenler kadrolu öğretmen statüsünde değildir. Ücretleri ise kadrolu öğretmenlerden düşüktür. Bir sonraki eğitim ve öğretim yılında yeniden sözleşme imzalanması gereklidir.

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Ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - MEB mülakat sonuç sorgulama sayfası
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