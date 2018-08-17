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Yaylada kaybolan 5 kişilik aileyi JAK timleri buldu

İngiltere'den tatil için 'nin Çamlıhemşin ilçesine gelen 5 kişilik aile, çıktıkları doğa yürüyüşünde sis nedeniyle yollarını şaşırınca kayboldu. Aile, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından sığındıkları ağacın altında bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 17:00
Yaylada kaybolan 5 kişilik aileyi JAK timleri buldu

İngiltere'de yaşayan Cem Kaplan (45), İtalyan eşi Claudia (43) ile çocukları Eren (17), Bianca (15) ve Luca Kaplan (11) ile birlikte tatil için 'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'na geldi. Dün saat 10.00 sıralarında kaldıkları otelden ayrılan aile, Hazindak Yaylası'na doğru doğa yürüyüşüne çıktı. Otel yetkilileri akşam dönmeyen ailenin cep telefonlarına ulaşamayınca, jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Gece sisle kaplı bölgeye çıkan ekip, kayıp aile için arama çalışması başlattı.

OTELDEN AYRILDIKTAN 16,5 SAAT SONRA BULUNDU

Ekipler, otelden ayrıldıktan 16,5 saat sonra, saat 02.30 sıralarında aileye ulaştı. Uzun süredir kullanılmayan ormanlık alandaki dik bir patika yola saptıkları belirlenen aile, sığındıkları ağacın altında bulundu.

Aile, JAK timini alkışla karşıladı, teşekkür etti. Ağacın altında topladıkları yaprakların üzerinde yatan ailenin 3 çocuğunda vücut ısılarının düşmesi ile hipotermi başlangıcı tespit edildi. Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği aile, sağlık kontrolünün ardından Ayder Yaylası'na indirildi.

Aile, ormanda doğa yürüyüşü yaptıkları sırada aniden bastıran sis nedeniyle yollarını kaybettiklerini belirtti.

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Yaylada kaybolan 5 kişilik aileyi JAK timleri buldu
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