03.02 anması

İstanbul
'da 17 Ağustos
1999'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem
in yıldönümü için AFAD, Türk Kızılayı, İBB, İstanbul Valiliği ve DASK tarafından Sultanahmet Meydanı'nda tören gerçekleştirildi. Zaman tüneli çadırı, afet simülasyon TIR'ı gezildi. Köpekli arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Depremin yaşandığı 03.02'de saygı duruşunda bulunuldu ve hatim duasının okundu. KOCAELI:
Depremin merkez üssü olan Kocaeli
'nin Gölcük ilçesinde, vatandaşlar deprem şehitlerini Kavaklı sahilinde andı. İzmit Körfezi'ne karanfil bırakıldı. SAKARYA
: Sakarya İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (SİMDER) tarafından ilahiler ve Kuran-ı Kerim okundu. Anma programına az sayıda vatandaşın katılması dikkat çekti. YALOVA
: 17 Ağustos Parkı'nda bulunan Deprem Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. BAKANDAN MESAJ
Öte yandan depremin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülke genelinde risk taşıyan 7.5 milyon bağımsız birimi dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi. DEPREMİ YAŞATAN MÜZE
İzmit
Belediyesi tarafından hizmete alınan 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Marmara Depremi'nde meydana gelen yıkımı, üç boyutlu olarak gözler önüne seriyor. Simülasyon odasına giren ziyaretçiler burada gerçek afetlerde kayıt altına alınan seslerin de yer aldığı deprem anını yaşadıktan sonra depremin yıkımını üç boyutlu olarak gözler önüne seren odaya geçiş yapıyor. Ziyaretçiler, burada depremde hasar görmüş bir evin yıkılan duvarından üzerindeki binaların tamamının yıkıldığı bir sokağı izliyor. 17 tematik adımdan oluşan müzeyi hizmete girdiği 9 ay içerisinde 10 bin kişi ziyaret etti. Barış SAVAŞ - Abbas ÇAKAR - Hüseyin CUMALI - ÖZGÜR YILDIZ /
SABAH