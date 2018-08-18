750 bin kurban

Her
yıl 30'dan fazla ülke ve 81 ilde kesilen bağış kurbanlarında bu yıl hem talepler hem de oranlar mutlu etti. Kamu işbirliğiyle resmi olarak bağış kabul eden dernek, vakıf ve kurumlar bayram hedeflerinin çok üzerinde bağış aldıklarını teyit etti. Kızılay
, Diyanet
ve Mehmetçik Vakfı'na 2018 bağış oranları önceki yıllara göre yüzde 40 arttı. Kızılay bu yıl 170 bin bağış aldı. Geçen yıl 257 bin 800 hisse kurban bağışı alan Diyanet Vakfı ise şimdiye kadar 300 bini aşkın bağış aldı. Mehmetçik Vakfı ise 49 bin bağış aldı. ABD'nin Türkiye
ekonomisine olan saldırıların bağışları etkilemediğini kaydeden yetkililer, vatandaşların bağışla kenetlendiğini ifade etti.