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Arap dünyasından çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

ABD yönetiminin rahip Brunson üzerinden 'ye yaptırım ve ek vergi uygulaması, sürekli tehditler savurması dünya tarafından yakından takip ediliyor. Arap medyasının Başkan Erdoğan'a olan desteği günden güne artmaya devam ediyor. Birçok ülkenin Türkiye'ye destek olduğu görülürken, Arap dünyasının önemli medya kuruluşlarından Arabi 21, bugün çarpıcı bir Erdoğan karikatürü yayımladı.

Giriş Tarihi: 18.8.2018 17:37 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 17:39
Arap dünyasından çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Rahip Brunson üzerinden ile ABD arasında son dönemde gerilen ilişkiler, Washington'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı almasıyla yeni bir döneme girmişti.

Türkiye'ye ek vergi kararı alan ve sürekli tehditler savuran ABD yönetimi, adeta Türkiye'ye karşı bir ekonomik savaş başlatmıştı.

"HERKES EĞİLİYOR MU?"

Son zamanlarda yaşanan gelişmeler sonrasında, Arap dünyasının önde gelen medya kuruluşlarından Arabi 21, bugün bu konu hakkında çarpıcı bir karikatür yayımladı. 'ın ekonomik savaşa karşı dik duruşunun ön plana çıkarıldığı karikatür, Twitter'dan, "Amerika'nın ekonomik savaşı... Herkes eğiliyor mu?" notuyla paylaşıldı.

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Arap dünyasından çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!
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