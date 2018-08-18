Ayağını soktuğu gölette boğuldu

İstanbul
'da
yaşayan 12
yaşındaki Uğur
Çakmak yaz tatili
için Kütahya
'ya
gitti. Çakmak, Simav
ilçesine bağlı Eğdemir
köyünde Orman İşletme
Müdürlüğü'nün göletine ayaklarını
sontu. Ancak göletin çevresi ve
tabanı, suyu tutmak için naylonla kaplanmıştı.
Kıyıya oturduğu sırada ıslanan
naylonda kayan Uğur Çakmak
,
bir anda gölete düştü. Küçük
çocuk, yüzme bilmediği
için çırpınmaya başlarken,
arkadaşlarının kurtarma
çabaları da yeterli
olmadı. Uğur çakmak, bir süre sonra
suda gözden kaybolurken, arkadaşları
hemen ailesine haber verdi. İhbar üzerine
olay yerine gelen AFAD
ekipleri,
Uğur Çakmak'ın cansız bedenini göletten
çıkardı. BALIK TUTARKEN BOĞULDULAR Şanlıurfa
'nın Hilvan ilçesinde, yaşayan 46 yaşındaki Fahri Kıran ile 13 yaşındaki oğlu Erkan Kıran
, balık avlamak için Fırat Nehri kıyısına gitti. Ancak akşam eve dönmedi. Baba ve oğluna ulaşamayan aile, gece jandarmaya başvurarak durumu bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sualtı polisleri nehirde Fahri ve Erkan Kıran'ın cesedini buldu.