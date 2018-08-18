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Ayağını soktuğu gölette boğuldu

’da ayaklarını gölete sokan çocuk, naylon kaplı zeminden kayarak suya düşünce öldü. ’da Fırat Nehri’nde balık tutan baba ve oğlu da boğuldu

MEHMET YILDIRIM
İHSAN TUNÇOĞLU MEHMET YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018
Ayağını soktuğu gölette boğuldu
'da yaşayan 12 yaşındaki Uğur Çakmak yaz tatili için 'ya gitti. Çakmak, Simav ilçesine bağlı Eğdemir köyünde Orman İşletme Müdürlüğü'nün göletine ayaklarını sontu. Ancak göletin çevresi ve tabanı, suyu tutmak için naylonla kaplanmıştı. Kıyıya oturduğu sırada ıslanan naylonda kayan , bir anda gölete düştü. Küçük çocuk, yüzme bilmediği için çırpınmaya başlarken, arkadaşlarının kurtarma çabaları da yeterli olmadı. Uğur çakmak, bir süre sonra suda gözden kaybolurken, arkadaşları hemen ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri, Uğur Çakmak'ın cansız bedenini göletten çıkardı.

BALIK TUTARKEN BOĞULDULAR
'nın Hilvan ilçesinde, yaşayan 46 yaşındaki Fahri Kıran ile 13 yaşındaki oğlu , balık avlamak için Fırat Nehri kıyısına gitti. Ancak akşam eve dönmedi. Baba ve oğluna ulaşamayan aile, gece jandarmaya başvurarak durumu bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sualtı polisleri nehirde Fahri ve Erkan Kıran'ın cesedini buldu.
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Ayağını soktuğu gölette boğuldu
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