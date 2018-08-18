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Bebek’teki saldırıdan kan davası çıktı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018
Bebek’teki saldırıdan kan davası çıktı
İstanbul'da Bebek semtinde geçen hafta yaşanan silahlı saldırıda, Bebek Yokuşu Caddesi'nde yer alan bir nargile kafeye saat 23.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda maddi hasar yaşanmış, bazı araçlar hasar görmüştü. ulaştığı bilgilere göre; lüks bir araçla yapılan saldırının altından kan davası çıktı. Polisin hâlâ izine ulaşamadığı kayıp 4 saldırganın, saldırıya uğrayan mekân sahiplerinin babasını yıllar önce öldürdüğü belirlendi. Kaçan saldırganların izi aranıyor.
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Bebek’teki saldırıdan kan davası çıktı
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