Bebek’teki saldırıdan kan davası çıktı

İstanbul'da
Bebek semtinde geçen hafta yaşanan silahlı saldırıda, Bebek Yokuşu Caddesi'nde yer alan bir nargile kafeye saat 23.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda maddi hasar yaşanmış, bazı araçlar hasar görmüştü. Polisin
ulaştığı bilgilere göre; lüks bir araçla yapılan saldırının altından kan davası çıktı. Polisin hâlâ izine ulaşamadığı kayıp 4 saldırganın, saldırıya uğrayan mekân sahiplerinin babasını yıllar önce öldürdüğü belirlendi. Kaçan saldırganların izi aranıyor.